La Feria de Editores de Buenos Aires convoca a 40.000 personas en cuatro días

La edición número 15 de la FED incluyó la consagración de la editorial Volcán Azul como Mejor Labor Librera de 2026 y del sello Gourmet Musical con el Premio Rumbo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, además de decenas de conversatorios públicos y conferencias de autores y editores destacados.

En esta edición participaron en distintas charlas la escritora y editora mexicana Socorro Venegas; la cantante y compositora mexicana Julieta Venegas; la escritora francesa Violaine Bérot, las autoras uruguayas Tamara Silva Bernaschimna y Erika Paula Curbelo; el escritor, ensayista y profesor brasileño Felipe Charbel; y el editor y traductor mexicano Jacobo Zanella.

Víctor Malumián, cofundador de Ediciones Godot, e impulsor de la FED, explicó a EFE que para esta edición: "Estamos muy felices de ver cómo se renueva el apoyo a las pequeñas y medianas editoriales, más de 40.000 personas nos acompañaron. Sin lectoras y lectores todo esto sería imposible".

Diego Rey, editor del sello especializado en novela gráfica Hotel de las Ideas, dijo a EFE que 2026 fue un mejor año que el anterior.

"Llegamos a más de un 30% arriba en recaudación. Creo que la FED ya es una cita cultural obligada. Para nosotros es muy importante porque nos encontramos con público más diverso de habitual y eso amplia nuestras posibilidades".

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Algunas editoriales compartieron cuáles fueron los libros más adquiridos de sus catálogos durante los cuatro días de la feria.

Crear, de Mauricio Kartun (Godot); Las palabras y los mitos, Asimov (Fiordo); Cómo pronunciar cuchillo, Souvankham Thammavongsa (Eterna Cadencia); Un fantasma recorre el mundo, de Pablo Stefanoni (Siglo XXI); La segunda venida de Hilda Bustamante, de Salomé Esper (Sigilo), se encontraron entre los más buscados.

También figuraron entre los más vendidos Dorayaki, de Durian Sukegawa (Chai); Norteña, de Julieta Venegas (Blatt & Ríos); Narraciones de cine, de Andrei Tarkovski (Mar dulce); Influencio versus Fomo, de Melina Knoll y MEY (Pequeño Editor); y Caminar, de Pablo Picyk (Calibroscopio).

Laura Vela y Carlota Visier llegaron desde España con los títulos de su editorial Comisura, y expresaron a EFE sus sensaciones sobre esta edición de la FED.

"Estamos absolutamente maravilladas con la variedad de editoriales que hay. En comparación a España hemos sentido que aquí hay más bibliodiversidad y más espacios compartidos, no hay tanta primacía del “gran nombre” o el “gran grupo", afirmaron las editoras.