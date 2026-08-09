La temperatura de la superficie del mar en julio de 2026 ha sido la más alta para ese mes

La temperatura media de los océanos extrapolares alcanzó el mes pasado 20,96°C, batiendo el anterior récord de 20,89°C medido en 2023.

Un motivo fueron las temperaturas excepcionalmente altas en una gran porción del Pacífico tropical, una zona donde están presentes las condiciones del fenómeno metereológico conocido como El Niño, que según los pronósticos se fortalecerán aún en los próximos meses.

Alrededor de Europa, los récords de temperatura en el Atlántico y el Mediterráneo occidental estuvieron asociados a olas de calor marinas intensas, que afectaron también a los ecosistemas y a las comunidades costeras.

La parte occidental del continente experimentó el periodo conjunto de junio-julio más calurosos registrado, con 21,62°C, por encima del récord de 2022 y 2,79°C por encima de la media; en él se sucedieron las olas de calor y persistió la sequía que ya se había manifestado en mayo.

Las precipitaciones y la humedad del suelo fueron excepcionalmente bajas para este periodo en Francia, España, parte de Alemania y el Reino Unido.

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El boletín señaló que en las regiones afectadas, el caudal de los ríos cayó muy por debajo de la media o fue excepcionalmente bajo, lo que tuvo impacto en el suministro de agua, los regadíos y la producción de energía en varios países y repercutió particularmente en el Sena, el Rin y el Danubio.

"Los sistemas de altas presiones persistentes atraparon calor sobre Europa occidental; las temperaturas extremas también amplificaron las extendidas sequías. Al secarse los suelos, pierden la capacidad de proporcionar frescor de forma natural", explicó Samantha Burgess, del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio o CEPMPM.

"Es un claro ejemplo de cómo el cambio climático está intensificando las temperaturas extremas, donde el calor y la sequía cada vez se refuerzan más la una a la otra", agregó.

A nivel global, el pasado mes de julio fue el segundo más caluroso registrado, con una temperatura media del aire en superficie de 16,90°C, a la par con julio del año pasado y por detrás del récord de julio de 2023, y superior en 1,47°C a la media preindustrial de 1850-1900.

"El mes pasado fue testigo de una actividad de incendios forestales excepcional en Europa occidental, en términos de área quemada y emisiones", destacó por su parte Laurence Rouil, directora del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus.

Señaló que las condiciones provocadas por el cambio climático favorecen incendios grandes y de alta intensidad en el sur de Europa, a la par que extienden la temporada de incendios hacia el norte.

A su vez, advirtió, unos incendios mayores producen más humo, inyectado a mayor altura en la atmósfera, lo que le permite desplazarse más lejos y afectar incluso a países situados a miles de kilómetros que experimentan relativamente pocos incendios.