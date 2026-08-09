Modi habla con el vicepresidente de EE.UU. tras los nuevos aranceles a la India

"El primer ministro y el vicepresidente Vance revisaron el progreso de la Asociación Estratégica Global Amplia entre la India y EE.UU., destacaron el impulso sostenido en los compromisos de alto nivel y reafirmaron su compromiso de fortalecer aún más la cooperación en comercio, defensa, tecnologías críticas y emergentes, seguridad energética y minerales críticos", señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores indio en un comunicado emitido a última hora del sábado.

Durante la llamada, ambos líderes también intercambiaron puntos de vista sobre asuntos regionales y globales de interés mutuo. Además, el mandatario indio aprovechó la ocasión para felicitar cálidamente a Vance y a su esposa, Usha Vance, por el reciente nacimiento de su hijo.

Este contacto después de que, para mantener su política arancelaria, la Administración estadounidense anunciara nuevos gravámenes a decenas de países, que se suman a la expiración el pasado mes de julio de un anterior arancel global temporal.

Estos movimientos de Washington transcurren de forma paralela a la negociación de un pacto comercial bilateral más amplio entre ambas potencias.

El pasado 13 de julio, el Gobierno indio aseguró que estas conversaciones continúan abiertas y sin "mayores obstáculos". El ministro indio de Comercio e Industria, Piyush Goyal, desmintió las informaciones que apuntaban a que Nueva Delhi habría rechazado un acuerdo interino.

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Goyal reafirmó entonces el compromiso de ambas partes por buscar un pacto "equilibrado, comercialmente viable y que genere beneficios tangibles", tras las "fantásticas reuniones" mantenidas en junio con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, en Nueva Delhi.

Según detalló el Ejecutivo indio, la dilatación de las conversaciones se debe únicamente a la necesidad de ajustar una "nueva arquitectura de tasas" para asegurar que los exportadores de la India obtengan una ventaja comparativa real frente a otros competidores del mercado asiático.