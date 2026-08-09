Partido de la Izquierda Europea acusa a Marruecos de usar Ceuta como "chantaje político"

En un manifiesto sobre la crisis migratoria de Ceuta, ciudad española fronteriza con Marruecos que el pasado día 30 sufrió una entrada masiva de migrantes, el PIE sostiene que lo ocurrido no fue un "suceso fortuito", sino una "maniobra criminal orquestada por la monarquía alauita y permitida por la 'Fortaleza Europa', que utiliza vidas humanas como moneda de cambio geopolítica".

La formación atribuye la entrada masiva de más de 70.000 personas en 24 horas a una actuación deliberada de las autoridades marroquíes, que, según denuncia, "dejaron de actuar como frontera" después de la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Argelia días antes.

El PIE asegura que Marruecos utiliza el control de los flujos migratorios para ejercer presión sobre España y la UE y considera que lo sucedido demuestra el "absoluto desprecio" de Rabat por los derechos humanos de sus propios ciudadanos.

En el manifiesto del PIE también se responsabiliza a la UE de la situación por su política de externalización de fronteras y le reclama que adopte una política migratoria "basada en la solidaridad y la justicia social".

A juicio de este partido, la UE es también responsable del trato que reciben los migrantes al financiar a terceros países para impedir su llegada a territorio comunitario.

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Además, cuestiona el "doble rasero" de la Administración del prsidente estadounidense Donald Trump, a la que acusa de elogiar a Marruecos como "pilar de la estabilidad" mientras ignora, según el manifiesto, su actuación en el Sáhara Occidental, territorio ocupado por Marruecos.

Califica también de "cinismo político" las críticas del departamento de Estado estadounidense a España por considerar que fomenta la inmigración irregular.

Y respalda la petición dirigida a Naciones Unidas para que se investigue la posible responsabilidad de Marruecos en la crisis y en las muertes ocurridas en la frontera de Ceuta.

Esta entrada masiva provocó 82 los fallecidos recuperados en la costa ceutí, mientras que Marruecos reconoce oficialmente once vísctimas mortales en su territorio, aunque la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) elevó a 141 la cifra de fallecidos en las recientes avalanchas migratorias registradas en las fronteras de Marruecos con las ciudades esapañolas de Ceuta y Melilla.

Además, reclama el fin de la externalización de las fronteras europeas y rechaza que la respuesta a la crisis pase por generalizar las repatriaciones.