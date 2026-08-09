Rescatan en ciudad fronteriza de Paraguay a una bebé secuestrada en Brasil

Las fuerzas de seguridad de Paraguay y Brasil coordinaron una operación conjunta y allanaron una vivienda donde estaba la niña de 28 días de nacida que fue secuestrada en la ciudad brasileña de Campo Grande, indicó la Policía en un comunicado.

La bebé fue llevada "de inmediato" a un centro médico para una revisión y luego fue entregada a las autoridades competentes de Brasil, señaló la nota.

Durante el procedimiento fueron detenidos un hombre y una mujer, ambos con nacionalidad brasileña, quienes se encontraban con la pequeña al momento del rescate.

El sujeto detenido, quien portaba una identidad falsa, tiene una condena en firme en Brasil de once años y seis meses de prisión por el delito de homicidio, según la Policía.

Ambos fueron expulsados este domingo de Paraguay "conforme a las disposiciones legales y migratorias correspondientes", agregó la fuente.

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Las autoridades de ambos países intercambiaron información de inteligencia que les permitió rastrear el desplazamiento de la pareja desde Brasil hasta su arribo a Pedro Juan Caballero, la capital del departamento de Amambay.

Según el diario paraguayo Última Hora, la bebé era buscada en Brasil desde el viernes pasado, cuando su madre, una adolescente de 17 años, reportó el secuestro.