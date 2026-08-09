Rusia anuncia próximo retorno de sus especialistas a central nuclear irani de Busher

"Comenzamos el proceso de retorno de los especialistas a las obras de la central nuclear de Busher", declaró el director general de la corporación estatal, Alexéi Lijachov, a la prensa rusa, según la agencia RIA Nóvosti.

Indicó que "los primeros cinco técnicos e ingenieros ya llegaron a la nuestra ciudadela nuclear y comenzaron a cumplir con su trabajo".

Estos se sumaron a los pocos especialistas que permanecieron de modo voluntario en la planta nuclear después de que Rusia anunciase la evacuación de varios cientos de técnicos rusos que trabajaban en la obra.

En estos momentos, según Lijachov, en la planta hay 25 especialistas rusos.

"Si todo marcha bien, para otoño elevaremos el número de nuestro personal en el proyecto a cien personas", aseveró.

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Señaló que Rosatom espera poder volver "cuanto antes a todos los especialistas anteriormente evacuados de la república islámica", pero puntualizó que "el retorno a los parámetros previos a la guerra solo será posible en caso de que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo definitivo sobre el cese de las acciones bélicas".

Adelantó que "el próximo grupo, con varias decenas de empleados, será enviado en las próximas dos semanas".

No obstante, matizó que esto sucederá con la condición de que "no tenga lugar una nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán".

Moscú decidió repatriar en abril a la mayor parte de su personal de la central nuclear que gestiona en la república islámica debido a la amenaza para la seguridad tras varios ataques contra la planta que se cobraron la vida de un guardia de seguridad.

En condiciones normales la planta opera con alrededor de 600 trabajadores.