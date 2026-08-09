Rusia ataca dos refinerías en la región ucraniana de Sumi

"Los drones de asalto Guerán (la versión rusa de los Shahed iraníes) destruyeron refinerías en el distrito Ajtirsk de la región de Sumi", señaló el mando castrense de Rusia en una nota difundida por la agencia rusa TASS.

Defensa indicó que "los reiterados ataques de alta precisión contra las refinerías, almacenes de combustible, gasolineras e infraestructura ferroviaria dañan la logística del ejército ucraniano".

El mando militar ruso indicó que en la región oriental de Járkov, donde también busca crear una franja de seguridad, los drones rusos atacaron almacenes con "drones de diversos tipos, componentes de drones y equipamiento radioelectrónico".

"Los ataques se llevaron a cabo en las cercanías de las localidades de Savintsi, Sidki, Barvenkivo y Volohiv Yar", puntualizó en su canal de Telegram, en el que publicó un vídeo del ataque.

Además, Defensa aseguró que continúa atacando la infraestructura portuaria ucraniana y buques en el mar Negro, al señalar que en el puerto de Odesa fueron destruidos almacenes de lubricantes y pertrechos militares, así como un complejo de trasbordo portuario.

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En el puerto de Chornomorsk fueron destruidos también almacenes de lubricantes y bienes militares, mientras que en las localidades de Beliari y Nove Beliari (a unos 27 kilómetros al nordeste de Odesa) se atacaron depósitos de combustible destinado al Ejército ucraniano.

Tanto Rusia como Ucrania lanzan ataques contra sus respectivas retaguardias, con el fin de dañar la logística enemiga.

En las últimas semanas, Ucrania ha lanzado una campaña de ataques contra el gigante del comercio electrónico Wildberries, conocido como el Amazon ruso, destruyendo una veintena de centros logísticos.