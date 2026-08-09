Sheinbaum propone renombrar el Paso de Cortés como "Paso de los Pueblos Indígenas"

"Este día les propongo que dejemos de llamar Paso de Cortés a este territorio, porque por aquí pasaron los pueblos (aborígenes) mucho antes", dijo Sheinbaum.

Durante un acto público en el estado de Puebla, Sheinbaum recordó que Hernán Cortés atravesó ese paso rumbo a Tenochtitlan después de la matanza de Cholula, ocurrida en 1519, casi dos años antes de la caída de la capital azteca y la consumación de la conquista en 1521.

"Llamemos a este paso el Paso de los Pueblos Indígenas", remarcó la mandataria mexicana.

La propuesta se suma a una serie de acciones del gobierno mexicano para reinvidicar la memoria de las comunidades originarias y revisar algunos símbolos de la conquista española.

En 2023, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), exhortó a dejar atrás la denominación popular "Mar de Cortés" para llamar al "Golfo de California", en el océano Pacífico.

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En 2021, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum promovió el cambio de nombre de la avenida Puente de Alvarado por Calzada México-Tenochtitlan y respaldó que la Plaza y el Árbol de la Noche Triste fueran denominados de la Noche Victoriosa, en reconocimiento a la resistencia indígena frente a lo que significó la invasión española.

Ya como presidenta, Sheinbaum ha mantenido la reivindicación de la memoria histórica de los pueblos originarios frente a la conquista.

En 2024, la jefa de Estado sostuvo que el 12 de octubre no debía conmemorarse como Día de la Raza o de la Hispanidad, sino como una fecha de resistencia indígena y afirmó que la llegada de los españoles supuso el sometimiento e incluso la eliminación de comunidades originarias.

En febrero de 2025, la mandataria reiteró que España debía pedir perdón por las "atrocidades" cometidas durante la conquista y relacionó esa revisión histórica con la necesidad de erradicar el racismo que, según afirmó, persiste desde la época colonial.

Aunque más recientemente, en junio de 2026, Sheinbaum recibió en México al rey Felipe VI, en un encuentro que marcó un nuevo paso en la normalización de la relación bilateral, tras varios años de tensiones diplomáticas luego de la petición formulada por el Gobierno mexicano en 2019 para que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la conquista.