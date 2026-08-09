Una masa de polvo del Sáhara afecta a Honduras con concentraciones moderadas de partículas

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Cenaos), las concentraciones de polvo alcanzaron la pasada semana hasta 90 microgramos por metro cúbico, mientras que para este fin de semana y la próxima se prevén niveles de entre 20 y 50 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 y PM10.

Aunque estas concentraciones no representan un peligro generalizado, pueden afectar a la población sensible y agravar padecimientos preexistentes, especialmente en personas con asma.

El fenómeno, habitual entre junio y agosto, incrementa la concentración de partículas en el aire y puede provocar irritación de ojos, nariz y garganta; tos, conjuntivitis y alergias, además de agravar enfermedades como asma, bronquitis y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), indicó la Secretaría de Salud en un comunicado.

Las mayores concentraciones se esperan este lunes, por lo que las autoridades recomendaron limitar la exposición prolongada al aire libre, evitar las actividades físicas intensas, mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar mascarillas y gafas protectoras en espacios abiertos.

También aconsejaron mantenerse hidratado, evitar la quema de basura, continuar con los tratamientos preventivos en caso de enfermedades crónicas y acudir a un centro de salud si se presentan síntomas graves.

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El Cenaos explicó que el polvo del Sáhara llega a Honduras debido al transporte de material mineral desde el norte de África a través de los vientos alisios que atraviesan el Atlántico Norte.

Las autoridades señalaron que esta masa de aire caliente y seca puede contener materiales biológicos y químicos, como hongos, bacterias, esporas, ácaros y residuos de pesticidas, que pueden perjudicar la salud respiratoria.