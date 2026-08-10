AI pide frenar las "prácticas autoritarias" en Zambia ante inminentes elecciones generales

"En 2021, los zambianos votaron con la esperanza de un cambio tras las promesas de respetar los derechos humanos. En cambio, las autoridades han recurrido al conocido manual de usar la ley para criminalizar la disidencia pacífica y silenciar a los medios independientes", dijo el director regional de AI para África Oriental y Austral, Tigere Chagutah, en un comunicado.

Según un informe de la ONG, antes de las elecciones Zambia ha intensificado la represión en materia de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación, expresión y libertad de prensa a través de leyes "amplias y vagas aprobadas apresuradamente", con la intención de limitar la participación del electorado.

"El resultado es una menor rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, la erosión del Estado de derecho y el aumento de las barreras para acceder a la información", lamentó Chagutah.

AI también recordó que el Gobierno del presidente Hakainde Hichilema, que busca la reelección en los comicios, mantiene congelado desde 2025 el debate en el Parlamento de un proyecto de ley para regular ONG.

Ese texto legislativo otorgaría el Ejecutivo "poderes excesivos" sobre el registro, la regulación, la suspensión y la disolución de ONG, denunció la organización.

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"La intención parece ser el uso selectivo de estos poderes para limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, debilitando su papel fundamental en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos", subrayó el director regional de AI.

El informe también documentó que las leyes cibernéticas aprobadas el año pasado han contribuido al deterioro del derecho a la libertad de expresión en Zambia por su uso para arrestar a críticos del Gobierno, periodistas, activistas y políticos de la oposición.

Así, según Chagutah, "el próximo Gobierno debería priorizar la derogación o modificación de las leyes que son incompatibles con la Constitución de Zambia y las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos".

Aparte de Hichilema, que aspira a ser reelegido al frente del gobernante Partido Unido para el Desarrollo Nacional (UPND), concurren por la jefatura de Estado el opositor Brian Mundubile, del Partido Nacional de Reconciliación por la Unidad y la Prosperidad (NRPUP), y otros 12 candidatos.

Las elecciones estarán marcadas, entre otros factores, por el elevado coste de la vida, el desempleo y el interés internacional por el papel estratégico de Zambia como uno de los mayores productores africanos y mundiales de cobre, un mineral clave para la transición energética.