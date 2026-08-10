Argentina modifica privatización de Belgrano Cargas y destina venta de los trenes a obras

La medida quedó establecida mediante un decreto firmado por el presidente, Javier Milei, y publicado este lunes en el Boletín Oficial.

El decreto modifica una norma de abril de este año y dispone que tanto los recursos obtenidos mediante el remate público de trenes como los procedentes de la venta de material rodante incluido en futuros contratos de concesión de las vías sean asignados al fideicomiso que determine el Ministerio de Economía.

El nuevo esquema establece que esos recursos tendrán como destino exclusivo el financiamiento y pago de las obras que deberán ejecutar los futuros concesionarios de las vías.

Previamente, el Gobierno había dispuesto que el dinero pudiera ser destinado a un fideicomiso de obra u otro instrumento financiero que definiera el Ministerio de Economía.

Según el decreto, el cambio busca evitar que los fondos se administren junto con otros recursos y beneficiarios y permitir una gestión "con mayor eficiencia y especificidad", además de acelerar los desembolsos destinados a las obras ferroviarias.

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El Ministerio de Economía tendrá a su cargo también determinar el precio de venta del material rodante que sea incorporado a los contratos de concesión, tomando como referencia mínima la tasación del valor venal realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La modificación se enmarca en el proceso de privatización total de Belgrano Cargas y Logística, autorizado por la denominada Ley de Bases y puesto en marcha en 2025.

En julio de 2025, el Gobierno había instruido avanzar con el proceso de privatización y había encargado a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas la coordinación de un cronograma con un plazo de 12 meses para completarlo.

El modelo contempla la venta del material rodante mediante remate público y la concesión de las vías, sus inmuebles aledaños y los talleres ferroviarios, mientras que las infraestructuras continuarán siendo propiedad del Estado.

Las privatizaciones de Javier Milei se enmarcan en una estrategia más amplia de achicamiento del Estado, desregulación económica y búsqueda de equilibrio fiscal en Argentina.