Ataque de drones ucranianos provoca incendio en empresa química de Siberia occidental

"A consecuencia del impacto de varios drones contra una de las empresas industriales de la región de Tiumén se desató un incendio", escribió en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Alexandr Moor.

Señaló que los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos y controla la situación personalmente.

Según los canales ucranianos Exilenova+ y Supernova+, que publicaron imágenes del incendio, este se desató en un parque industrial del distrito de Tobolsk, cerca del cual se encuentran la empresa petroquímica Tobolsk-Neftejim y la gasoquímica Tobolsk-Polimer.

Por su parte, la agencia ucraniana UNIAN señaló que se trata de ZapSibNeftejim, también ubicada en este distrito y perteneciente al grupo empresarial SIBUR.

Durante las últimas semanas Ucrania ha centrado sus esfuerzos en sus ataques a las refinerías rusas, que provocaron un déficit de combustible que elevó los precios, causó desabastecimiento y colas y generó gran malestar en la población rusa.