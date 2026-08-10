Bolivia expresa su "profunda solidaridad" a Colombia y ofrece apoyo tras el terremoto

"Bolivia lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y expresa sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas, así como sus deseos de pronta recuperación a las personas heridas y su solidaridad con las comunidades afectadas", manifestó el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de un comunicado oficial.
La Cancillería indicó que "se mantiene atenta a la evolución de la emergencia" y también que "mantiene habilitados sus canales de asistencia consular para la atención de los connacionales bolivianos residentes o en tránsito en territorio colombiano".
El Estado boliviano reafirmó además "sus profundos lazos de hermandad y cooperación" con Colombia y expresó su disposición de brindar apoyo, "en el marco de sus capacidades y de ser requerido por las autoridades colombianas".
El terremoto, que ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones, pero el sismo también se sintió con fuerza en varias ciudades del oeste y centro del país con daños estructurales en Pereira, Manizales y Cali.
Al menos siete aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).
Las autoridades mantienen las labores de evaluación de daños y atención de los afectados mientras continúa el balance de la emergencia.