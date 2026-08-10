CAF anuncia donación de 500.000 dólares a Colombia para atender emergencia por terremoto

En nota de prensa, el banco explicó que los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en estos momentos.

"Nos ponemos a disposición del Gobierno para acompañar los esfuerzos de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas. Quiero agradecer a las autoridades colombianas por su liderazgo y por convocarnos a todos a trabajar unidos por la pronta recuperación de las zonas afectadas del país", dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, en la nota de prensa.

La institución señaló que esta respuesta se enmarca en su compromiso de apoyar a sus países miembros ante desastres y situaciones de emergencia, movilizando recursos para contribuir a la protección de las poblaciones afectadas y a los procesos de recuperación.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el terremoto deja una cifra parcial de 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de saludos y 52 centros educativos con afectaciones.

El mandatario declaró el "desastre nacional" en todo el país y añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos -Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura-, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.

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El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.