Capturan en Panamá a un exdirector de la oficina recaudadora por supuesta corrupción

De Gracia dirigió la DGI entre el 2019 a 2024, durante el Gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y ha sostenido que sus declaraciones patrimoniales han sido transparentes y negado cualquier delito.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó este lunes en un comunicado de prensa que de Gracia y otra persona, no identificada, fueron aprehendidos en el marco de una investigación iniciada en mayo de 2026, luego de que un informe de auditoría de la Contraloría General de la República revelara un presunto incremento patrimonial no justificado de ambas.

Además de la captura de los dos implicados, la Fiscalía ordenó la aprehensión de tres bienes inmuebles, seis vehículos de alta gama como Toyota Prado, Lexus, BMW, y cuatro cuentas bancarias, de acuerdo con la información judicial.

La DGI ha estado en el foco de la opinión pública debido a otro caso, distinto al del exdirector del organismo, por el destape de un desfalco de unos 40 millones de dólares a través de créditos fiscales tramitados de manera ilegal por una red de funcionarios de la entidad coludidos con abogados y particulares.

Se señala que mediante los créditos fiscales fueron virtualmente estafadas varias empresas, entre ellas bancos y seguros.