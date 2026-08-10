Casi dos tercios de las reservas freáticas francesas están por debajo de su nivel normal

La ausencia de lluvias en julio, el tercer mes con menos precipitaciones de la serie histórica y el más cálido registrado, y el incremento de la demanda de aguas freáticas por los regadíos agrícolas y el turismo explican el deterioro de esos niveles, señaló el BRBM en un comunicado.

En su boletín mensual, este organismo indicó que el 94 % de las reservas subterráneas ha reducido sus niveles con respecto al mes anterior, lo que sitúa al 63 % de las mismas por debajo de su nivel normal, frente al 54 % de principios de mes.

La situación también es peor que hace un año, cuando a finales de julio el 44 % de las reservas estaban por debajo de sus niveles normales.

El BRBM calificó de "inciertas" las perspectivas, muy dependientes de las lluvias estivales, aunque alertó del riesgo de que la situación empeore debido a que las temperaturas se esperan por encima de lo normal y las necesidades vegetales también serán más importantes.