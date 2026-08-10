Casi tres cuartas partes de Inglaterra declaradas en situación de "sequía repentina"

La Agencia de Medioambiente británica (EA, en inglés) informó este lunes de que un 71,3 % de Inglaterra está ahora en situación de "sequía repentina", después de agregar a cuatro condados más a la lista de zonas afectadas por este fenómeno climático.

Este nuevo anuncio sucede mientras el Reino Unido se prepara para la quinta ola de calor en lo que va de año, con temperaturas que se prevé que alcancen máximas de hasta 36 grados el jueves en algunas partes del país.

La EA advirtió de que ninguna zona de Inglaterra se encuentra en situación de normalidad, mientras que otras, como el noreste, ya han entrado en fase de "tiempo seco prolongado", el umbral previo a la situación de sequía.

Inglaterra registró este año su julio más seco desde que existen registros públicos, hace ahora 190 años, y algunas zonas no experimentaron lluvias durante todo el mes.

La sequía también está afectando enormemente al sector agropecuario del país. Un reciente análisis de la Unidad de Inteligencia sobre Energía y Clima (ECIU) afirmó que la cosecha británica de este año podría ser la peor registrada hasta la fecha.

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El calor extremo de la primavera y el verano podría haber reducido la cosecha de cereales y semillas oleaginosas del Reino Unido hasta 19,5 millones de toneladas, superando a la de 2020 como la peor registrada desde que se iniciaron los registros en 1984, indicó la ECIU.