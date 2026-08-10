China defiende que su cooperación con Cuba es "abierta y legítima" tras sanciones de EEUU

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun recomendó anoche en un comunicado a Washington que deje de "verter basura una y otra vez sobre otros".
Guo aseveró que la cooperación entre China y Cuba es "abierta, transparente y legítima", en respuesta a una pregunta sobre las nuevas sanciones unilaterales estadounidenses contra empresas y ciudadanos cubanos.
"China seguirá apoyando firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", agregó el vocero.
Estados Unidos sancionó el pasado jueves a cinco entidades estatales y ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, a los que acusa de facilitar la cooperación militar con adversarios de Washington y la adquisición de armamento destinado al Ejército de la isla.
Entre los sancionados figuran también los agregados militares cubanos en Rusia, Mónica Milián Gómez, y en China, Waldo Pérez Cortés, así como responsables de empresas vinculadas al aparato militar cubano.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Cuba utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y sirve de plataforma para que adversarios de Washington como Rusia, China e Irán lleven a cabo operaciones contra el país.
Pekín ya había defendido en los últimos meses su cooperación con Cuba como "legítima y transparente" frente a acusaciones estadounidenses sobre actividades de inteligencia o bases militares cerca del territorio de EE.UU.
Las sanciones se enmarcan en la creciente presión de la Administración de Donald Trump sobre Cuba, sometida a un bloqueo de crudo que ha agravado la crisis económica y humanitaria de la isla.