China defiende que su cooperación con Cuba es "abierta y legítima" tras sanciones de EEUU

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun recomendó anoche en un comunicado a Washington que deje de "verter basura una y otra vez sobre otros".

Guo aseveró que la cooperación entre China y Cuba es "abierta, transparente y legítima", en respuesta a una pregunta sobre las nuevas sanciones unilaterales estadounidenses contra empresas y ciudadanos cubanos.

"China seguirá apoyando firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia extranjera", agregó el vocero.

Estados Unidos sancionó el pasado jueves a cinco entidades estatales y ocho funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López Miera, a los que acusa de facilitar la cooperación militar con adversarios de Washington y la adquisición de armamento destinado al Ejército de la isla.

Entre los sancionados figuran también los agregados militares cubanos en Rusia, Mónica Milián Gómez, y en China, Waldo Pérez Cortés, así como responsables de empresas vinculadas al aparato militar cubano.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Cuba utiliza su aparato militar y de inteligencia para espiar a Estados Unidos y sirve de plataforma para que adversarios de Washington como Rusia, China e Irán lleven a cabo operaciones contra el país.

Pekín ya había defendido en los últimos meses su cooperación con Cuba como "legítima y transparente" frente a acusaciones estadounidenses sobre actividades de inteligencia o bases militares cerca del territorio de EE.UU.

Las sanciones se enmarcan en la creciente presión de la Administración de Donald Trump sobre Cuba, sometida a un bloqueo de crudo que ha agravado la crisis económica y humanitaria de la isla.