China impone aranceles antidumping provisionales a la nuez pecana de EE.UU. y México

Un portavoz del Ministerio chino de Comercio informó de que en septiembre pasado se inició una investigación, tras la que se determinó que la nuez pecana de ambos países se estaba vendiendo en China a precios artificialmente bajos, lo que ha causado un "daño sustancial" a la industria nacional.

Varias empresas mexicanas comparecieron en el proceso, lo que dejó su gravamen entre el 17,8 % y el 51,6 %, mientras que ninguna compañía estadounidense participó en las pesquisas, por lo que, de acuerdo con la legislación china, se les aplicó un margen de 'dumping' del 54,3 %.

"China ha aplicado siempre con prudencia y moderación las medidas de defensa comercial y mantiene un firme compromiso con la defensa del comercio justo y libre", expresó el portavoz, que indicó que la investigación se seguirá desarrollando "conforme a la ley" para adoptar una determinación final "objetiva e imparcial".

La medida se produce antes de la visita de Estado que llevará al mandatario chino, Xi Jinping, a Washington, prevista para el 24 de septiembre, y que será la primera de un mandatario chino a la Casa Blanca desde 2015, cuando Xi se reunió con el entonces presidente, Barack Obama.

El viaje supondrá el primer encuentro en Estados Unidos entre Xi y su actual homólogo en el país norteamericano, Donald Trump, y buscará abordar las tensiones comerciales y estratégicas que han marcado la relación bilateral en los últimos años y que persisten pese a la distensión mostrada en su encuentro de mayo en Pekín.