Cientos de brasileños desafían la lluvia para ver a Rosalía en Río de Janeiro

Ni la lluvia, que cayó de forma persistente durante todo el día, desanimó a los seguidores de la cantante catalana, que esperaron durante horas cubiertos con impermeables hasta la apertura de las puertas del recinto al inicio de la noche.

Gabriela, de 30 años, fue la primera en llegar al lugar, a las 5:00 hora local (8:00 hora GMT), y pasó más de doce horas frente a la entrada principal para conseguir un buen lugar, soportando el frío, el hambre y hasta un fuerte dolor de rodillas que, aseguró, "desaparecerá en cuanto empiece el show".

La joven siente una afinidad especial con Rosalía y, particularmente, con su última producción, con la que se identifica por la espiritualidad que emana de sus canciones y la forma en que aborda la fe, el amor y la dualidad entre el bien y el mal.

"Cuando la escucho me transmite una esperanza que no consigo con nadie más", le dijo entusiasmada a EFE.

Algo similar es lo que la cantante provoca en Iza, otra aficionada de Rosalía que viajó desde el estado de Paraíba, en el nordeste del país, solo para ver a la diva, por quien dijo sentir "un amor fuera de lo común".

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En medio del inclemente clima, muchos se dejaron tentar por los vendedores ambulantes que ofrecían desde camisetas con fotografías de la artista hasta coronas de ángeles iluminadas.

Otros optaron por cantar a cuatro voces y bajo la lluvia 'La Perla', uno de los temas más populares de la artista en Brasil, para entrar en calor antes del concierto.

La gira de la artista era esperada con gran expectativa en Brasil después del éxito alcanzado en Europa, Estados Unidos y varios países de América Latina.

La relación de la artista con Brasil comenzó en 2023, cuando se presentó en el festival Lollapalooza, en São Paulo, con el espectáculo de la gira 'Motomami'.

La elección de Río de Janeiro, la única ciudad brasileña incluida en la gira, no fue casual: a finales de 2025, Rosalía ya había escogido el Cristo Redentor, uno de los símbolos más icónicos de Brasil en el mundo, para presentar 'LUX' en una audición exclusiva antes de su lanzamiento.

La gira acompaña su cuarto álbum de estudio, 'Lux', publicado en noviembre de 2025 y considerado uno de los trabajos más ambiciosos de la cantante, con canciones inspiradas en la música clásica y la espiritualidad.

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, el disco cuenta con colaboraciones de varios artistas y recorre 13 idiomas, entre ellos el portugués, presente en el tema 'Memória', una de las canciones más esperadas por el público brasileño.

Después de sus presentaciones en Río, Rosalía ofrecerá conciertos en México y luego seguirá a San Juan de Puerto Rico, donde terminará su gira.