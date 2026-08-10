Cinco muertos en un ataque de artillería ruso en Járkov

"El 10 de agosto, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Buhaivka, en el distrito de Chuhuiv. El ataque destruyó viviendas y causó la muerte de cinco personas", dice un comunicado publicado en Telegram.

La fiscalía del distrito de Chuhuiv, en la misma región, ha iniciado una investigación preliminar por un crimen de guerra, con base en el apartado 2 del artículo 438 del código penal ucraniano.

En las últimas 24 horas los rusos han lanzado varios ataques contra Járkov que han herido a numerosas personas, según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Siniehubov.

Las fuerzas rusas atacaron la región de Járkov con dos misiles, dos bombas aéreas guiadas (KAB), seis vehículos aéreos no tripulados (UAV) tipo Molniya, cuatro drones FPV y otros 67 UAV cuyos tipos aún se están identificando.

Durante el fin de semana, al menos tres personas murieron como consecuencia de un bombardeo contra un edifico residencial en la región.