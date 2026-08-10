Colorado busca obligar a GEO a permitir ingreso a centro migrante con caso de tuberculosis

La norma, una 'Orden de Salud Pública del Pueblo', busca revertir la decisión de GEO Group de impedir que médicos del condado de Adams entren al lugar tras detectarse en junio pasado un caso de tuberculosis.

Según la empresa, el inmigrante contagiado estuvo en contacto con otras 61 personas, pero las autoridades competentes no han podido determinar si hubo más contagios.

Miriam Ordóñez Rodríguez, de la organización humanitaria American Friends Service Committee (AFSC), dijo a EFE que expondrán hoy públicamente en el Capitolio "la necesidad de que GEO Group rinda cuentas ante nosotros y cumpla con las leyes locales y estatales", entre ellas las sanitarias.

Ordóñez pidió al gobernador Jared Polis y al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado que emitan esa orden "de inmediato" para exigir a GEO el acceso a sus instalaciones e imponer multas o sanciones si no la acata.

Otro de los impulsores de la orden ejecutiva es el senador estatal demócrata Mike Weissman, que representa el distrito donde está el centro de detención de Aurora, quien promovió este año la ley de protección de la seguridad de los inmigrantes, promulgada en junio pasado por el gobernador.

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"Estamos tomando medidas para mejorar la transparencia y la supervisión de estas instalaciones. Todos merecemos la libertad de mantener unidas a nuestras familias y de contar con el debido proceso legal", declaró el legislador en junio pasado, cuando su ley fue aprobada.

La semana pasada, la legisladora estatal demócrata Elizabeth Velasco pidió al fiscal de Colorado, Phil Weiser, que imponga "penas civiles" a GEO, mientras se espera que un juez federal se pronuncie sobre una demanda presentada por la empresa en la que disputa la autoridad del estado para acceder a sus instalaciones.

Entretanto, el senador federal demócrata John Hickenlooper respaldó en un video difundido este fin de semana las iniciativas contra GEO y afirmó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) "está tratando de encubrir un brote de tuberculosis en su centro de detención en Aurora".