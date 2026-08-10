Comienza el Sziget Fesztivál 2026 de Budapest tras superar problemas financieros

Durante los seis días del festival, lanzado en 1993, se espera además la actuación de Florence and the Machine, Skepta, Jorja Smith o Sombr, entre muchos otros grupos, en un cartel que está enfocado principalmente a las generaciones más jóvenes.

En la jornada de hoy, llamada "día cero", los organizadores apuntaron a generaciones anteriores con la actuación de estrellas que ya aparecieron varias veces en los escenarios del festival, como Morcheeba y Faithless.

Pese a contar con una historia de más de tres décadas, el Sziget, elegido varias veces como el mejor festival de Europa, estuvo a punto de ser cancelado por problemas financieros de la sociedad operadora, el fondo de inversión estadounidense KKR.

KKR adquirió el festival en 2025 de la empresa Superstruct Entertainment, que la había comprado ocho años antes a sus fundadores húngaros.

El Sziget registró pérdidas de 4,5 millones de euros en 2023 y de 9,8 millones en 2024, tras la pandemia de covid, que causó en toda Europa el cierre de grandes eventos como el de Budapest.

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Finalmente, uno de los fundadores, Károly Gerendai, decidió salvar el Sziget al adquirir de nuevo todos los derechos con el apoyo de inversores locales.

Este año habrá más de 600 producciones en los 52 escenarios, desde música hasta teatro, circo y tertulias literarias o paneles de organizaciones no gubernamentales.

Los espectáculos y artistas llegan de más de 100 países del mundo.

De España se espera la actuación de artistas, grupos y teatros como Indira Paganotto, Mëstiza, Héctor Oaks, The Wolves o Losinformalls, mientras que de Colombia el Funk Tribu y de Chile, Calle Mambo.

Para luchar contra el calor extremo que azota a Hungría desde hace semanas, los organizadores han instalado decenas de puntos de hidratación y más de 14.000 metros cuadrados de espacios con sombra y 2.500 metros cuadrados con aire acondicionado.

Los organizadores esperan entre 60.000 y 70.000 visitas diarias, frente a la capacidad máxima de 95.000 personas.