Condenan a hombre a 13 años de cárcel por donar dinero a una organización ucraniana

Según la acusación, el condenado, de 34 años, realizó hasta once transferencias de dinero de unas 100 grivnas cada una (2,2 dólares), informa el portal Mediazona.
El individuo, que fue detenido en el aeropuerto cuando fue a visitar hace un año a su madre en Yekaterinburgo, capital de los Urales, vivió largo tiempo en Ucrania.
Antes de ser condenado, cumplió varios arrestos administrativos en prisiones preventivas, pero cada vez que debía ser puesto en libertad era detenido otra vez.
En una ocasión su madre y hermana incluso acudieron a recibirle, pero éste nunca llegó a salir en libertad.
El tribunal tampoco tuvo en cuenta como atenuante el hecho de que el hombre sufre epilepsia por lo que está a tratamiento médico desde los 17 años.
Un gran número de ciudadanos rusos ha sido sentenciado a largas penas de cárcel desde el comienzo de la guerra en 2022, sólo por el hecho de donar dinero a Ucrania, aunque fueran cantidades simbólicas.