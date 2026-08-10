Costa Rica se solidariza con Colombia tras terremoto sin víctimas costarricenses

"El Gobierno y el pueblo de la República de Costa Rica expresan sus más profundos sentimientos de solidaridad al Gobierno y al pueblo de Colombia ante la emergencia provocada por el terremoto", indica un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Costa Rica también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que "en este momento de dificultad acompaña al hermano pueblo colombiano y hace votos por su pronta recuperación, así como por la fortaleza necesaria para sobreponerse a esta situación".

La Cancillería explicó que hasta el momento no se registran costarricenses afectados por el terremoto en Colombia y que su Consulado General en ese país mantiene un seguimiento permanente de la situación, así como sus líneas telefónicas y correo electrónico habilitadas para atender cualquier solicitud de asistencia consular.

Según los registros consulares, hay cerca de 2.000 costarricenses que residen en Colombia.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, afirmó que el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte del país, deja una cifra preliminar de al menos 111 fallecidos y una gran destrucción en al menos cinco departamentos.

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El mandatario añadió que 18 carreteras resultaron afectadas por el temblor, así como siete aeropuertos -Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura-, que sufrieron daños en su infraestructura y permanecen cerrados y sin operación para vuelos comerciales.