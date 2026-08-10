Cuba expresa "sentidas condolencias" y "solidaridad" tras el potente terremoto en Colombia

"Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el Departamento del Chocó", escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en las redes sociales.

En su mensaje, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que "cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor".

El temblor se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el sismo que se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones.

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Hasta ahora se han reportado veinte edificios colapsados en la ciudad de Cali y daños a siete aeropuertos, según reportes de daños de la Alcaldía de Cali y la Aeronáutica Civil.