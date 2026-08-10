Descartan casos de ébola en el barco interceptado de camino a la capital de RDC

"No hay casos de ébola en Kinsasa. El barco procedente de Mongala lleva más de 22 días de navegación. Transcurridos 21 días, no se ha detectado ningún caso", dijo en declaraciones recogidas por medios locales a última hora del domingo.

La alerta fue activada tras fallecer un pasajero que desembarcó del buque con síntomas compatibles con la enfermedad, como fiebre, diarrea y vómitos, y las autoridades no pudieron extraer ninguna prueba para confirmar en laboratorio su caso.

Además, un informe erróneo indicó que la embarcación procedía de Kisangani, una zona afectada por la epidemia de ébola, aunque en realidad procedía de Mongala, que hasta el momento está libre del virus.

Al menos siete personas a bordo presentaban síntomas, aunque todas ellas dieron resultado negativo en las pruebas de laboratorio.

Así, el barco pudo reanudar su travesía tras confirmarse la ausencia de casos por este virus, que ya ha dejado 1.916 fallecidos y 4.209 contagios confirmados.

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La actual epidemia declarada en el este congoleño el pasado 15 de mayo ya es el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en la misma región entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La vecina Uganda, donde también se propagó la enfermedad, declaró el país "libre de ébola" el pasado 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.