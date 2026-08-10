Desvalijado un museo de relojes en una de las cunas de la industria relojera suiza

El robo se produjo en la madrugada del sábado al domingo, hacia las 6:15 hora local (4:15 GMT), cuando cuatro individuos encapuchados y con guantes forzaron la puerta de entrada del museo, ubicado en el Château des Monts, y accedieron a las salas de exposición, según informó la policía del cantón de Neuchâtel (noroeste del país).

En los escasos cinco minutos en los que permanecieron en el recinto, los ladrones rompieron las vitrinas de cristal que protegían varios relojes de sobremesa, se llevaron alrededor de una decena de objetos y se dieron a la fuga.

Le Locle y la vecina ciudad de La Chaux-de-Fonds fueron incluidas en 2009 en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco por su urbanismo relojero, ya que desde el siglo XVIII fueron diseñadas por y para esta industria tan emblemática en el país.

Los autores del robo, aún a la fuga, huyeron en un vehículo de colores oscuros cuyo rastro se perdió cuando cruzaron la cercana frontera con Francia, indicaron las autoridades cantonales.

El museo permanece cerrado desde el domingo para permitir las investigaciones, aunque según sus responsables reabrirá este próximo miércoles, 12 de agosto.