Diosdado Cabello dice que los cortes eléctricos en Venezuela se relacionan con los sismos

Durante la rueda de prensa semanal del partido, Cabello cuestionó que haya personas que nieguen que los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causen efectos en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

"Claro que sí", dijo al señalar que "solo en el centro del país" se dañaron infraestructuras que hicieron perder "600 megavatios".

"¿Cómo tú recuperas 600 megavatios? ¿Por qué, te pusiste a pensar? No, no, hay que hacer el trabajo", añadió.

El también ministro de Interior aseguró que la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec) trabaja para mejorar el sistema eléctrico.

En ese sentido, destacó los acuerdos alcanzados con otras empresas y "el esfuerzo" que el Gobierno está haciendo para atender el tema.

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Venezuela sufre desde hace años fallos en el suministro eléctrico, de las que el chavismo ha responsabilizado a las sanciones extranjeras, mientras que la oposición y expertos aseguran que es el resultado de la corrupción y la falta de mantenimiento.

Los apagones pueden llegar a prolongarse hasta por seis horas en distintas regiones del país.

El pasado 2 de agosto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pidió al país ahorrar luz y agua ante el fenómeno climático del 'Superniño', como se conoce coloquialmente a un episodio de El Niño de gran intensidad, y anunció un plan para sumar 4.800 megavatios (MW) al sistema eléctrico en lo que queda de año.

La mandataria dijo entonces que pidió "planes específicos" para afrontar el incremento de las temperaturas y la reducción de las fuentes hídricas, con miras a incorporar 4.800 MW a la generación termoeléctrica.

El sábado, Rodríguez designó a Juan Crisóstomo Fernández como nuevo presidente de Corpoelec para reforzar al equipo encargado de levantar el sistema eléctrico.