Doce muertos y ocho desaparecidos tras lluvias monzónicas y dos ciclones en Filipinas

En una rueda de prensa para abordar los efectos de los temporales, difundida por la Oficina de Comunicaciones Presidenciales, el subsecretario de la Oficina de Defensa Civil (OCD), Laurence Mina, indicó que "hay 12 muertos, 8 desaparecidos y 11 heridos" a lo largo de la isla de Luzón (norte), la mayor y más poblada de Filipinas.

Los reportes de víctimas provienen de las regiones de Ilocos, Cordillera y Calabarzon, situadas respectivamente en el noroeste, centro-norte y sur de Luzón, afectada en los últimos días por los ciclones tropicales Luis y Maymay y el monzón del suroeste, un viento estacional responsable en parte de la temporada de lluvias en el archipiélago.

Según la información ofrecida por las autoridades, un total de 39,37 millones de pesos filipinos (unos 639.000 dólares estadounidenses o 560.000 euros) han sido distribuidos en suministros de socorro, así como más de 54.000 lotes de alimentos.

En paralelo, 3.841 efectivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Guardia Costera han sido desplegados para posibles operaciones de búsqueda y rescate, con el apoyo de 14 aeronaves y una unidad naval.

La capitalina Manila y su área metropolitana, en el centro-sur de Luzón, también se han visto afectadas por las precipitaciones torrenciales, y el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., se reunió hoy con las agencias gubernamentales que monitorean la seguridad de los residentes en la zona, informó la portavoz del Ejecutivo, Claire Castro.

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Si bien los dos ciclones tropicales ya se disiparon, las lluvias persisten sobre Luzón este lunes, aunque con menor intensidad, de acuerdo con la plataforma meteorológica Zoom Earth, por lo que otros 4.392 efectivos y 943 equipos "se encuentran en estado de alerta para su despliegue inmediato", en caso de que el temporal vuelva a intensificarse.

La temporada del monzón en el Sudeste Asiático se prolonga generalmente de mayo a finales de año, período durante el que los vientos húmedos provocan la mayor parte de las precipitaciones anuales de la región, que pueden intensificarse por la influencia de tifones.