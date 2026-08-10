Ecuador pone a disposición de Colombia equipos de rescatistas tras el terremoto

"Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana", escribió Noboa en su cuenta de la red social X en la que señaló: "Colombia, Ecuador está con ustedes".

El gobernante puso a disposición de Colombia el equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.

"Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", finalizó el jefe de Estado.

De su lado, el consulado de Ecuador en Ipiales (Colombia) comunicó a los ecuatorianos radicados en los departamentos de Amazonas, Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Vaupés y Valle del Cauca que se activaron los canales de asistencia y atención de emergencia.

Detalló que los ciudadanos pueden comunicarse al +57 301 730 6213 y al +57 602 773 292.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El terremoto, que sacudió buena parte de Colombia, se sintió también en varias provincias de Ecuador, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito.