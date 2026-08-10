Ecuador pone a disposición de Colombia equipos de rescatistas tras el terremoto

"Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana", escribió Noboa en su cuenta de la red social X en la que señaló: "Colombia, Ecuador está con ustedes".
El gobernante puso a disposición de Colombia el equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.
"Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", finalizó el jefe de Estado.
De su lado, el consulado de Ecuador en Ipiales (Colombia) comunicó a los ecuatorianos radicados en los departamentos de Amazonas, Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Vaupés y Valle del Cauca que se activaron los canales de asistencia y atención de emergencia.
Detalló que los ciudadanos pueden comunicarse al +57 301 730 6213 y al +57 602 773 292.
El terremoto, que sacudió buena parte de Colombia, se sintió también en varias provincias de Ecuador, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito.