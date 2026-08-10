Mundo
10 de agosto de 2026 a la - 13:30

Ecuador pone a disposición de Colombia equipos de rescatistas tras el terremoto

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Quito, 10 ago (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se solidarizó este lunes con Colombia por el terremoto de magnitud 7,4, que ha dejado al menos una veintena de fallecidos, y puso a disposición equipos de rescatistas, listos a movilizarse cuando Bogotá lo requiera.

Por EFE

"Toda nuestra solidaridad con Colombia y con las familias afectadas por el sismo de esta mañana", escribió Noboa en su cuenta de la red social X en la que señaló: "Colombia, Ecuador está con ustedes".

El gobernante puso a disposición de Colombia el equipo USAR: 47 rescatistas, canes especializados y equipos con autonomía para operar durante 7 días.

"Estamos listos para movilizarnos cuando lo requieran", finalizó el jefe de Estado.

De su lado, el consulado de Ecuador en Ipiales (Colombia) comunicó a los ecuatorianos radicados en los departamentos de Amazonas, Cauca, Caquetá, Huila, Putumayo, Nariño, Vaupés y Valle del Cauca que se activaron los canales de asistencia y atención de emergencia.

Detalló que los ciudadanos pueden comunicarse al +57 301 730 6213 y al +57 602 773 292.

El terremoto, que sacudió buena parte de Colombia, se sintió también en varias provincias de Ecuador, entre ellas la de Pichincha, cuya capital es Quito.