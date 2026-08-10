EE.UU. abre "nuevo capítulo" en relaciones con Trinidad y Tobago sobre minerales críticos

Landau hizo estas declaraciones durante la ceremonia de inauguración de la planta de acero y vanadio de la compañía Ibis Steel en Point Lisas, donde había una antigua planta siderúrgica que cerró sus puertas en 2016.

El subsecretario de Estado describió el proyecto como "beneficioso" para ambos países, destacando su potencial para generar empleo en Trinidad y Tobago y, al mismo tiempo, favorecer el acceso de EE.UU. a las cadenas de suministro de vanadio.

"Este es un gran ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos", afirmó Landau, al tiempo que elogió a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, por su papel en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

La corporación estadounidense de inversión en metales Pinnacle Steel and Vanadium llegó a un acuerdo con el Gobierno trinitense para reactivar la planta, así como la producción de acero y suministrar vanadio.

El director ejecutivo de Pinnacle Steel and Vanadium, Edwin Bennett, declaró que la empresa planea invertir más de 200 millones de dólares en el proyecto y crear 500 empleos, una cifra que podría duplicarse a medida que la operación se expanda.

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Se espera que la planta produzca vanadio, un mineral utilizado en la fabricación de acero y en tecnologías de almacenamiento de energía.

Bennett afirmó que la planta podría llegar a abastecer hasta el 50 % del consumo de vanadio de EE.UU., con el inicio de la producción previsto para finales de 2027.

Por su parte, la ministra trinitense de Obras Públicas y Transporte Jearlean John señaló que el desarrollo es particularmente significativo para los trabajadores afectados por el cierre de la antigua planta siderúrgica.

John solicitó capacitación para garantizar que Trinidad y Tobago se beneficie de la nueva actividad industrial y haya oportunidades para los trabajadores locales.

La visita de Landau, que comenzó ayer y se extenderá hasta el 12 de agosto, forma parte de una mayor colaboración entre Washington y Puerto España en materia de energía, seguridad y economía.

Se espera que el subsecretario de Estado sostenga conversaciones con Persad-Bissessar para fortalecer la cooperación bilateral, ya que Washington ha identificado a Trinidad y Tobago como un socio caribeño importante para la seguridad regional y la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas.

Tras concluir su visita a Trinidad y Tobago, Landau tiene previsto viajar a Guyana, otro socio de EE. UU. en la región, donde se reunirá con el presidente guyanés, Irfaan Ali.