El 15% de los menores indígenas en Panamá no van a la escuela, el triple del promedio

"Son múltiples los factores que enfrenta la niñez panameña de manera que no es lo mismo un niño pobre a un niño indígena, pobre y con discapacidad. Se van sumando una serie de condiciones que hacen todavía más vulnerable a nuestros niños, niñas y adolescentes", dijo a EFE la defensora, Angela Russo.

Hay 315.089 (un 25%) niños, niñas y adolescentes indígenas en Panamá, un país con siete etnias originarias (Emberá, Wounaan, Guna, Ngäbe, Buglé, Naso y Bri-Bri) en seis comarcas casi homónimas, pero el 58% de esos menores viven fuera de ellas, muchos en zonas asentadas en entorno urbanos.

La cifra de deserción escolar se magnifica entre madres adolescentes indígenas al llegar al 70%, según detalla el documento elaborado en conjunto por una coordinadora de mujeres originarias tras visitar la comarca Ngäbe-Buglé, Gunayala y Emberá-Wounaam (las principales del país), así como asentamientos en la capital.

El informe de la Defensoría del Pueblo, bajo el apoyo de Unicef, muestra también las graves brechas de desigualdad en cobertura educativa, ya que el 42 % está en "sobreedad" (cursos por debajo de los correspondiente a su edad), frente al 20 % no indígenas o afrodescendientes.

"Los niños tenemos derecho a ir a la escuela a estudiar, no trabajar, sino ir a la escuela, pero hay algunos niños que no tienen esa facilidad, tienen que ayudar a su mamá, tienen que trabajar, vendiendo cosas, porque a veces no tienen nada de comer en casa, los papás les pegan y no tienen trabajo", según un relato de un adolescente recogido en el informe.

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La tasa de ocupación infantil indígena es del 8,4 %, el triple de la media nacional tasada en un 2,5 %. En concreto, el informe revela que los menores de las etnias originarias tienen mayor riesgo de ser expuestos a las peores formas de trabajo infantil.

Los números revelan a su vez las diferencias en la calidad educativa de los niños, niñas y adolescentes indígenas, ya que la desventaja en matemáticas tempranas es un 25 %; el rezago en lectura es del 40 % y solo el 31 % tiene acceso a internet.

Además el 70 % de los menores indígenas viven en pobreza monetaria, mientras que el 32,6 % de esos niños, niñas y adolescentes está bajo pobreza multidimensional (aquella que afecta a áreas como salud, educación, vivienda, acceso a agua potable, etc, más allá de la situación económica).

Dentro de las comarcas, la cifra de pobreza multidimensional se agrava golpeando al 87 % en Emberá-Wounaam (en medio de la selva del Darién, frontera con Colombia), el 91,5 % en Ngäbe-Buglé (la más poblada del país y cercana a Costa Rica) y el 94 % en Gunayala (en el Caribe, con una parte insular y también limítrofe a Colombia).

"La educación brindada no es acorde a la cultura y desde perspectivas generales, limitadas por el idioma puesto a que los profesores no hablan nuestro idioma", según el relato de una adolescente ngäbe-buglé recogido en el informe.