El Banco Central de Rusia pide apoyar a las pymes afectadas por ataques contra Wildberries

En una carta publicada por el regulador bancario en su canal de Telegram, el BCR señaló que las pymes "que sufrieron pérdidas a consecuencia de los ataques terroristas en centros logísticos, almacenes, locales de producción, oficinas u otros locales podrán solicitar la reestructuración de sus créditos y empréstitos".

"Se recomienda a las entidades crediticias que faciliten el trámite de las solicitudes, independientemente de si el prestatario cumple con los requisitos legales para una moratoria de pagos, y que consideren dicha reestructuración como una medida independiente para apoyar a las empresas", indicó el documento.

El BCR añadió que "las entidades crediticias deben abstenerse de cobrar multas y penalizaciones por pagos atrasados ​​y no exigir el reembolso anticipado del préstamo".

Señaló que si los bancos "cambian las condiciones de los contratos de préstamo, se recomienda que informen puntualmente a los prestatarios sobre el nuevo calendario de pagos".

En particular, el regulador apuntó que estas reestructuraciones "no deben perjudicar el historial crediticio del empresario".

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Wildberries, que ha perdido, según la prensa, más de mil millones de dólares en los ataques, reaccionó a la publicación de este documento replicándolo en su propio canal de Telegram.

Durante el último mes Ucrania lanzó una amplia campaña contra centros logísticos y almacenes de Wildberries en diversas regiones de Rusia, destruyendo total o parcialmente más de una veintena de instalaciones, más de la quinta parte del total, según estimaciones de expertos.

Ante esta situación, el Amazon ruso anunció compensaciones simbólicas a los vendedores afectados e inició trámites con la vecina Kazajistán para la creación de centros logísticos en su territorio.