El brent sube casi un 5 % y supera 87 dólares ante las últimas exigencias iraníes a EE.UU.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 4,17 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 83,55 dólares.

El brent inició la semana con un importante repunte después de que Teherán anunciase durante el fin de semana seis condiciones a Washington para reabrir el estrecho de Ormuz, entre ellas el pago de reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y del bloqueo naval y la liberación de los fondos iraníes congelados.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, insistió este lunes en que actualmente no mantiene negociaciones de paz con Estados Unidos. "Seguimos en una situación de guerra", afirmó, aunque sí reconoció que existe un intercambio de mensajes a través de intermediarios.

Además, precisó que el posible acuerdo con Omán sobre Ormuz se limita a una ruta segura de navegación y no significa el desbloqueo del estrecho, por donde antes de la guerra pasaba alrededor de un 20 % del flujo marítimo de crudo a nivel global.

Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Teherán respondió también atacando objetivos e intereses de EE.UU. en países de Oriente Medio.

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Estados Unidos, a su vez, reimpuso el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes.

El jefe de gestión de relaciones con clientes de Kudo.com, Konstantinos Chrysikos, afirmó hoy en un análisis remitido a EFE que la subida de los precios del crudo se debe a la "persistente incertidumbre" en torno al proceso diplomático en Oriente Medio y la situación en Ormuz.

"La falta de claridad sobre la posibilidad de una reapertura total de la vía marítima (en referencia a Ormuz) podría exponer los precios del crudo a una gran volatilidad", agregó Chrysikos.