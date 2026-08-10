El buque escuela uruguayo Capitán Miranda regresa esta semana al puerto español de Cádiz

El buque podrá ser visitado por el público los días 13 y 14 de agosto, en horario de 18.00 a 20.00 hora local, durante su estancia en el puerto gaditano, según informó el Consulado de Distrito de la República Oriental del Uruguay en Cádiz.

A su llegada está prevista la recepción por parte del embajador de Uruguay en España, Bernardo Greiver, quien, acompañado por el comandante del Capitán Miranda, el agregado de Defensa de la Embajada y el cónsul de Uruguay en Cádiz, mantendrá durante esa jornada una agenda de visitas protocolarias con las principales autoridades civiles y militares de la provincia.

El Capitán Miranda cumple una doble función como buque escuela: completar la formación práctica de los guardiamarinas de la Armada Nacional uruguaya y ejercer como embajada itinerante del país durante sus escalas internacionales.

La embarcación llegará a Cádiz después de haber recalado durante este XXXVI Viaje de Instrucción en distintos puertos de Brasil, Curazao, México, Estados Unidos y Portugal.

Además, ha participado en encuentros náuticos internacionales como Sail Curaçao y Sail 250, organizado con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

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Tras su paso por Cádiz, el velero continuará su travesía con destino a la isla española de Tenerife, en las Islas Canarias (océano Atlántico) y Salvador de Bahía (Brasil), antes de emprender el regreso a Montevideo, previsto para el próximo mes de septiembre.

La escala gaditana tiene un especial significado para el Capitán Miranda, que fue construido en esa ciudad en 1930 y décadas después regresó a los astilleros gaditanos para ser transformado en el velero escuela que es en la actualidad.

Desde entonces, el buque ha participado en la formación de generaciones de oficiales de la Armada Nacional de Uruguay y se ha convertido en uno de los principales símbolos de la tradición marítima del país.

La presencia del Capitán Miranda permitirá, además, acercar a la ciudadanía gaditana una parte de la historia compartida entre Uruguay y Cádiz, una relación marcada por los vínculos históricos, la tradición marítima y la cooperación entre ambos países.