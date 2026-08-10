El Ejército de Israel impide el acceso de israelíes a la ciudad palestina de Taybeh

"Ante la recepción de cualquier denuncia de incumplimiento de la orden, se han desplegado soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) a la zona, que actúan para dispersar las concentraciones y detener a los sospechosos con el fin de proteger a los ciudadanos de la zona y mantener el orden", recoge un comunicado compartido por las fuerzas armadas con esta agencia.

El Ejército rechazó identificar a los "sospechosos" mencionados. Consultado nuevamente por EFE sobre si se trata de colonos israelíes, que habitualmente rodean y atacan la aldea, el mando volvió a rechazar responder y se limitó a indicar que el establecimiento de la zona militar cerrada busca impedir el acceso de israelíes a Taybeh.

La orden se extiende tanto en Taybeh, la última ciudad completamente cristiana de Cisjordania, como en la localidad vecina de Ramún, según el mapa de las ordenes militares que compartió con EFE el cura católico local, Bashar Fawadleh.

Un oficial de las fuerzas armadas puntualizó además que la orden es temporal y vinculada a la evaluación de la situación de seguridad que estas llevan a cabo constantemente.

Durante el fin de semana, distintos medios palestinos difundieron vídeos de ataques de colonos israelíes durante la noche contra las aldeas beduinas que rodean Taybeh.

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Este lunes, un residente de la ciudad compartió con EFE imágenes de las largas colas de vehículos palestinos que tratan de acceder a Taybeh, a causa de los controles militares, mientras los colonos israelíes pastorean su ganado libremente en la zona.