El Ejército israelí bombardea colinas en el sur del Líbano, según la agencia local

La ANN informó en la madrugada local que se estaba registrando "un intenso bombardeo de artillería" dirigido a las colinas de Ali Taher, en las afueras de la localidad meridional de Nabatieh al Fawqa.

El Ejército israelí no emitió ninguna alerta por sus canales habituales de comunicación en redes sociales.

El nuevo bombardeo reportado se produce después de que el domingo las fuerzas israelíes atacaran las localidades de Mayfadoun y Zawtar al Sharqiya, pertenecientes al distrito de Nabatieh, así como las colinas de Ali Taher.

Los ataques en el sur del Líbano continúan después de que el pasado jueves concluyera en la capital italiana la séptima ronda de negociaciones directas entre el Líbano e Israel para acordar, entre otros puntos, la retirada de las tropas israelíes que invaden el sur libanés en el marco de la ofensiva iniciada el 2 de marzo.

El presidente libanés, Joseph Aoun, confirmó el viernes que se lograron "avances positivos" en materia de disputas fronterizas y en relación a la liberación de prisioneros libaneses, sin hacer mención a los desarrollos sobre la tregua.

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Sin embargo, el grupo chií libanés Hizbulá no participa en las conversaciones con Israel y tampoco apoya la interlocución del Gobierno libanés con Israel, lo que está creando tensiones entre el Ejecutivo y la formación política y armada.