El euro se cambia alrededor de 1,1550 dólares

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1555 dólares, frente a los 1,1552 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1555 dólares.

La confianza inversora en la zona del euro y en Alemania subió en agosto, según el instituto Sentix.

El índice de confianza de los inversores en la zona del euro mejoró en agosto 4 puntos, hasta 0,9 puntos, debido sobre todo a la mejora de la valoración de la situación actual.

Asimismo, el índice de confianza de los inversores en Alemania mejoró en agosto por tercer mes consecutivo hasta -11,9 puntos (-19,4 puntos en julio), máximo desde febrero, y muestra una estabilización, si bien sigue en un nivel bajo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El euro subió el viernes a un máximo desde hace siete semanas frente al dólar en 1,1580 dólares tras la publicación de datos del mercado laboral estadounidense débiles, que reducen la necesidad de que la Reserva Federal (Fed) suba en septiembre los tipos de interés, que están ahora en el rango entre 3,5 y 3,75 %.

Los mercados han reducido sus expectativas de que la Fed incrementará el precio del dinero pronto y prestarán atención a los datos de inflación que EEUU publicará el miércoles.

El euro podría superar los 1,16 dólares si la inflación de EEUU es más baja de lo previsto, considera el analista de divisas de ING Francesco Pesole.

El BCE ha dejado entrever que aumentará en septiembre sus tasas de interés, actualmente en el 2,25 %.

Si el BCE incrementa sus tipos de interés y la Fed deja inalterados los suyos se reducirá el diferencial de los tipos de interés y aumentará el atractivo de las inversiones denominadas en euros y por ello se aprecia la divisa.

A su vez el estrecho de Ormuz sigue cerrado y los rebeldes chiíes hutíes del Yemen continúan su escalada contra Arabia Saudí.

La guerra en Oriente Medio apoya al dólar porque se considera una divisa segura en momentos de elevada incertidumbre como el actual y también mantiene elevados los precios del petróleo y el temor a la inflación.

Por ello se mantienen las expectativas de que la Fed subirá en algún momento sus tipos de interés en 2026.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1544 y 1,1565 dólares.