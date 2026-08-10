El Gobierno español aclara que la cifra de personas llegadas a Ceuta se mantiene en 72.000

Previamente, el ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, habló de 80.000 llegadas tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar las consecuencias de la entrada masiva de inmigrantes y la situación que todavía vive la ciudad, especialmente por la presencia de menores.

De acuerdo con las fuentes de su departamento, en realidad, el ministro "quiso ahondar en la dimensión de la crisis, con la llegada de un número de personas similar a la población de Ceuta" que es, en efecto, de unas 80.000 personas.

Torres afirmó también en esa comparecencia ante la prensa que, de no haberse producido el retorno a Marruecos de la mayoría de los migrantes que entraron irregularmente, Ceuta se habría encontrado en una situación de "colapso total".

Ahora, una de las principales preocupaciones es la situación de los menores que permanecen en la ciudad y Torres señaló que aunque unos 1.400 ya fueron registrados, esta cifra no es definitiva porque el proceso continúa.

Por su parte, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, reclamó a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en su territorio y responsabilizó a las autoridades españolas de la situación de estos menores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ouahbi aseguró que Marruecos reclamará su retorno por las vías legal y política y defendió la necesidad de alcanzar una solución inmediata entre ambos países que permita su regreso y preserve, al mismo tiempo, la cooperación y las buenas relaciones entre Rabat y Madrid.