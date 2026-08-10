El grupo brasileño Natura pierde 80 millones de dólares en el primer semestre del año

Solo entre abril y junio, el fabricante de cosméticos registró ganancias por 35 millones de reales (unos 7 millones de dólares), lo que permitió amortiguar las pérdidas del primer trimestre pero representa un descenso del 82 % frente a las ganancias del segundo trimestre del año anterior.

De acuerdo con el balance de resultados enviado al mercado, el mal desempeño se explica con los resultados en Brasil, su principal mercado, que se vio presionado por la indisponibilidad de productos, un escenario macroeconómico adverso y un desfase tributario temporal en el estado de São Paulo.

Esto opacó el sólido desempeño en los mercados hispánicos, que crecieron un 7,2 % en el trimestre con una "fuerte expansión de rentabilidad", mientras que Argentina mantuvo una recuperación gradual.

La administración de la compañía admitió que "buena parte de los desafíos enfrentados en el primer semestre" en Brasil "fueron autoimpuestos, es decir, fueron problemas de ejecución, y no cuestiones estructurales del negocio o decisiones estratégicas equivocadas, aunque el escenario macroeconómico también contribuyó".

Para corregir el rumbo de cara al segundo semestre, la directiva explicó que ha movilizado "un grupo de trabajo dedicado a solucionar los cuellos de botella en la cadena de suministro y estabilizar los sistemas de soporte".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los ingresos netos de la multinacional brasileña en el primer semestre ascendieron a 9.915 millones de reales (1.941 millones de dólares), un monto un 8,5 % inferior al del primer semestre de 2025.

Por su parte, el Ebitda (resultado bruto de explotación) de Natura llegó a 965 millones de reales (189 millones de dólares) en el primer semestre, lo que supone una caída del 26,2 % en la comparación interanual.

La deuda neta de la empresa cerró junio en 3.864 millones de reales (757 millones de dólares), lo que representa una reducción frente a los 4.042 millones del primer trimestre de este año.