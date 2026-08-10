El líder de la oposición española lamenta la pérdida de vidas en el terremoto de Colombia

En su cuenta de X, el líder de la oposición española compartió su cariño y solidaridad con todos los colombianos, especialmente con las familias de las víctimas del seísmo, "en estos momentos de dolor, tristeza e incertidumbre".

Antes, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, se dirigió también al pueblo colombiano para transmitir que "España está con Colombia en estos momentos tan difíciles".

Sánchez lo dijo en una publicación en X en la que compartió el mensaje publicado previamente por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares afirmó que sigue la evolución de la situación en Colombia, expresó su solidaridad con el "pueblo hermano" colombiano y aseguró que los servicios diplomáticos están movilizados para ayudar a los españoles que se encuentran en el país.

Exteriores ha facilitado además dos teléfonos de emergencia: +57 316 473 3216 y +34 910 001 24.