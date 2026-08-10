El líder supremo de Irán renueva a la cúpula militar de la República Islámica

Jameneí, quien fue nombrado líder supremo el 8 de marzo tras el asesinato de su padre y a quien no se ha visto en público desde entonces, anunció en sus redes sociales el nombramiento de Ali Abdolahi como nuevo jefe del Estado mayor de las Fuerzas Armadas y a Ahmad Vahidi como comandante en jefe de la poderosa Guardia Revolucionaria.

Abdolahi sustituye así a Abdolrahim Musavi, asesinado el 28 de febrero en el primer día de la guerra con Estados Unidos, y Vahidi, que ocupaba el cargo en funciones, ocupa el lugar de Mohamad Pakpur, asesinado también en el inicio del conflicto.

Kiumars Heydari ocupará el puesto de jefe adjunto del Estado mayor de las Fuerzas Armadas y Mustafa Izadi será el subcomandante de la Guardia Revolucionaria.

Al mismo tiempo Ali Azmaei estará a cargo de la Armada de la Guardia Revolucionaria, cuerpo que mantiene el bloqueo del estrecho de Ormuz, en sustitución de Alireza Tangsiri, muerto en un ataque estadounidense-israelí a finales de marzo.

Por su parte, Hossein Taeb queda al cargo de la milicia Basiji, cuerpo paramilitar de voluntarios islámicos con gran influencia en la sociedad iraní que cuenta con cuatro millones de miembros repartidos por colegios, universidades, fábricas, oficinas gubernamentales o mezquitas.

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Jameneí explicó en X que el objetivo de los nombramientos es “preparar respuestas oportunas, revolucionarias y eficaces ante cualquier nivel y tipo de amenazas convencionales o modernas —ya sean militares, cognitivas o híbridas— contra el sistema sagrado de la República Islámica de Irán”.

Estos nombramiento llegan un día después de que el Gobierno iraní nombrase como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional a Mohsen Rezaei, un veterano comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria considerado un ultraconservador.

Los nuevos cargos toman las riendas de los aparatos militares y de seguridad iraníes , en un momento en que aún está en marcha la guerra iniciada hace casi seis meses con bombardeos de Estados Unidos e Israel.