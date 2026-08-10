El Nikkei repunta más de un 2 % en la media sesión gracias a la IA

Transcurrida la primera mitad de la negociación, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado japonés, sumaba un 2,02 %, o 1.324,77 puntos, hasta situarse en 66.931,48 unidades.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, subía un 0,79 %, o 32,21 puntos, hasta 4.107,14 enteros.

El parqué se vio impulsado por las firmas relacionadas con el sector de la IA, siguiendo la tendencia de la sesión previa en Wall Street.

Tokyo Electron y Advantest, que fabrican equipos para la producción de semiconductores, crecían respectivamente un 3,37 % y un 5,13 %.

Además, la empresa Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos, se disparaba un 9,55 %.

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En el sector del automóvil, el principal fabricante japonés, Toyota, perdía un 0,13 %, mientras el mayor banco japonés, MUFG, se dejaba un 1,6 %.

La empresa de videojuegos Nintendo crecía por contra un 2,33 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony sumaba un 1,18 %.