El nuevo Gobierno de Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán

"Ante la persistente inestabilidad regional en Oriente Medio y considerando la importancia estratégica de los Altos del Golán para la seguridad de Israel, el Gobierno de Colombia reconoce la soberanía israelí sobre este territorio, así como el derecho de ese Estado a protegerse frente a amenazas externas", afirmó la Cancillería en un comunicado.

El Gobierno colombiano aseguró que durante décadas Israel "ha enfrentado desafíos de seguridad persistentes y de carácter existencial a lo largo de sus fronteras".

"Colombia reconoce que el mantenimiento del control y la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán constituye un componente esencial de su defensa nacional y de su capacidad para proteger y salvaguardar a sus ciudadanos", detalló la información

La Cancillería indicó que las amenazas contra Israel se han "intensificado de manera significativa en los últimos años", y recordó los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 que dejaron al menos 1.200 muertos y unos 4.000 heridos.

"Con esta decisión, Colombia reafirma su compromiso con la búsqueda de una paz estable y duradera en Oriente Medio", añadió la Cancillería.

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El anuncio forma parte del acercamiento a Israel del Gobierno de Abelardo De la Espriella, que asumió el viernes pasado y que incluye la reanudación de relaciones diplomáticas rotas en mayo de 2024 por el entonces presidente colombiano, Gustavo Petro, en respuesta a la guerra de Gaza.

Como parte de esta nueva relación, Colombia también anunció que trasladará su embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalán, considerada su capital por el Estado judío.

A la investidura de De la Espriella, el pasado 7 de agosto en Cali (suroeste) asistió una delegación israelí encabezada por el canciller de ese país, Gideon Sa'ar.

La meseta de los Altos del Golán, rica en agua, es una zona estratégica para Israel y Siria. El terreno domina la región de Galilea y el lago Tiberíades en la parte controlada por Israel, y la carretera hacia Damasco en la parte siria.

El 9 de junio de 1967, en plena guerra de los Seis Días, Israel conquistó el terreno tras violentos combates con el ejército sirio, que había bombardeado las posiciones israelíes situadas más abajo.