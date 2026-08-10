El petróleo de Texas sube un 5 % mientras crecen las dudas sobre un acuerdo EE.UU.-Irán

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 3,95 dólares respecto al cierre anterior.

Según la prensa especializada, el mercado duda de que el estrecho de Ormuz, por donde transitaba alrededor del 20 % del suministro de crudo mundial antes de la guerra, se reabra a corto plazo tras las últimas declaraciones hechas por Teherán y Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo al medio Axios que EE.UU. solo está "negociando parcialmente" con Irán: "Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", expresó.

Por su parte, Irán reafirmó que no mantiene negociaciones con el país norteamericano y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.

La nación persa presentó el sábado una lista de exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.

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Además, reclamó el fin de las amenazas contra Irán, el cese de las operaciones militares contra el país y sus aliados regionales en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como la retirada de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en torno a la República Islámica.

En el plano doméstico, las reservas de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos (SPR, en inglés) cayeron la semana pasada hasta los 298,7 millones de barriles, 6,1 millones de barriles menos, el nivel más bajo en más de cuatro décadas.

Antes del comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero, con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, estas reservas se situaban en torno a los 415 millones de barriles.