El yen pierde casi la mitad de las ganancias logradas tras intervención conjunta con EEUU

La divisa cotizaba hacia las 11:00 hora local (2:00 GMT) en torno a 159,14 yenes por dólar, prácticamente sin cambios respecto a los valores del lunes, y lejos de los niveles cercanos a 155 que alcanzó inmediatamente después de la operación coordinada.

Japón y Estados Unidos intervinieron conjuntamente en el mercado de divisas cuando el cambio rozaba los 164 yenes por dólar, su nivel más bajo en cuatro décadas, en la primera acción coordinada de este tipo entre ambos países desde 2011.

La consultora Oxford Economics consideró a principios de agosto que la intervención puede favorecer una trayectoria ligeramente más fuerte del yen durante los próximos meses, pero no espera que sea suficiente para revertir su tendencia, y mantuvo su previsión de que el cambio se sitúe en torno a 160 yenes por dólar al cierre de 2026.

Asimismo, prevé una apreciación gradual de la moneda japonesa en 2027 y que el Banco de Japón (BoJ) espere hasta diciembre para volver a subir el tipo de interés de referencia.

La próxima reunión del BoJ para fijar tipos está programada para el 17 de septiembre.