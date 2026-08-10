Enfermero alemán condenado por matar a diez pacientes es investigado por otros 121 casos

"Hasta ahora hay 121 casos sospechosos y se han realizado 39 exhumaciones. Las investigaciones alcanzan hasta ahora hasta septiembre de 2022", declaró la fiscal Katja Schlenkermann-Pitts.

Agregó que todavía no se han formalizado cargos por estos nuevos casos investigados contra el enfermero, que cumple condena en la prisión de Aquisgrán, pero adelantó que es posible que esto ocurra a partir del año que viene.

En noviembre del año pasado, la Audiencia Provincial de Aquisgrán condenó al enfermero por diez asesinatos y 27 intentos de asesinato por haber inyectado a pacientes en un centro de cuidados paliativos.

Los hechos por los que fue declarado culpable se produjeron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en una clínica de Würselen, cerca de Aquisgrán.

La investigación se basó en una acumulación de fuertes indicios a partir del hecho de que se daba un claro aumento de la mortalidad cuando el enfermero tenía turno, por las noches, a lo que se sumaron testimonios de parientes que dijeron haber visto cómo aplicaba inyecciones a los pacientes dormidos sin que aparentemente hubiera una razón para ello.

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Durante el juicio, el enfermero defendió su inocencia y aseguró no saber que las dosis suministradas podían provocar la muerte de los pacientes, mientras que la fiscalía le imputó rasgos narcisistas y un trastorno de la personalidad a causa de los cuales los enfermos le provocaban tal rechazo que se decidió a acabar con sus vidas.