España eleva a 80.000 las personas que llegaron a Ceuta en la reciente entrada masiva

El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofreció estos datos tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para analizar las consecuencias del episodio y la situación que todavía vive la ciudad norteafricana, especialmente por la presencia de menores.

El ministro aseguró que el Gobierno español "está hoy aquí y va a seguir estando aquí" y avanzó que este martes se desplazará a Ceuta el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Torres afirmó que de no haberse producido el retorno a Marruecos de la mayoría de los que entraron irregularmente, la ciudad se habría encontrado en una situación de "colapso total". Ceuta tiene una población de 84.000 habitantes.

Ahora, una de las principales preocupaciones es la situación de los menores que permanecen en la ciudad y Torres señaló que aunque unos 1.400 ya fueron registrados, esta cifra no es definitiva porque el proceso continúa.

Para afrontar esta situación se reforzaron en un 40 % los efectivos de la Guardia Civil y en un 30 % los de la Policía, que cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera opción para estos menores, explicó el ministro, es que regresen con sus familias, aunque reconoció que es un proceso complejo que requiere localizar a los familiares y contar con la voluntad del menor, de su familia y de las autoridades del país de origen.

Junto a esta vía, el Gobierno pretende aplicar los mecanismos previstos por la ley en España para distribuir a los menores entre distintas regiones cuando se produce una situación de contingencia migratoria.