Evacúan edificios y hospitales en Panamá por fuerte sismo con epicentro en Colombia

El movimiento telúrico se registró a las 07:34 hora local (12:34 GMT) localizado en Colombia a 350 kilómetros al sureste de la población ecuatoriana de Jaqué, de acuerdo con ese informe.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) situó en 7,4 la magnitud del terremoto, con epicentro al este de San José del Palmar.

En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundo y un minuto, de acuerdo con las autoridades del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (estatal), y fueron sentidas en la provincia de Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia, en la provincia de Panamá Este.

En la capital panameña y ciudades satélites numerosos edificios fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud como la policlínica Santiago Barraza en la Chorrera.

Las personas se situaron fuera de las edificaciones durante un rato, una medida respaldada por las autoridades de socorro, que pidieron mantener la calma y regresar a las estructuras siempre que no presentaran afectaciones.

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Pasada cerca de una hora del evento no se habían reportado en Panamá daños materiales ni a personas por el terremoto, de acuerdo con las autoridades competentes.